ИА «Ореанда-Новости». В Москве на маршруты вышли электробусы, причём уже на постоянной основе, а не в тестовом режиме. Москва идёт в ногу с мировыми трендами на электротранспорт. Северная столица тоже запустила по улицам экологичный транспорт, а другие регионы России ещё тестируют его.

Электробусы по своей сути не такой уж и новый транспорт – электрические машины начали производить ещё в XIX веке, но в начале XX века разработка электрического транспорта практически прекратилась и возобновилась только в 1970-х годах во время нефтяного кризиса, когда произошёл резкий скачок цен на топливо.

Главное отличие электробусов от троллейбусов состоит в том, что они не нуждаются в постоянной привязке к электросети: троллейбус заряжается непосредственно в процессе движения, тогда как в электробус встроена ёмкая батарея, что придаёт электробусу мобильность в черте города.

Есть три основных способа зарядки, у каждого из которых имеются как свои плюсы, так и свои минусы.

Ночная зарядка в парках. Требует длительного времени (около 6-10 часов) в зависимости от модели электробуса, очень высокой мощности, ведь одновременно в парке заряжается множество машин. Но позволяет экономить время в поездке, не задерживаясь на остановках для подзарядки. Зарядка на остановках и конечных станциях. С одной стороны, тратится полезное время в пути. Но с другой, позволяет избежать возможного обесточивания электробуса в дороге. Динамическая подзарядка. Такие электробусы еще называют троллейбусами с автономным ходом. Это электробусы, которые, имея батарею, также с помощью токоприёмника могут заряжаться от стандартной подвесной контактной сети. То есть такие модели позволяют комбинировать троллейбусные и автобусные маршруты: там, где есть сеть, электробус может подзаряжаться в пути, а где нет - идти на заряде батареи.

По данным московских властей, суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем троллейбуса.

Конечно, Москва не единственная занимается электрификацией своего парка общественного транспорта - другие города и регионы стараются не отставать, например, Санкт-Петербург, Тулы, Крым, Челябинск, Ижевск.