ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что, несмотря на то что новый стандарт на размеры государственных номеров для автомобилей и мотоциклов начнёт действовать только в 2020 году, некоторые собственники транспортных средств имеют возможность использовать знаки нового типа уже в настоящее время.

Чиновник указала, что вопросы о возможности использования номеров нового образца чаще всего возникают у владельцев автомашин, произведённых в Японии и США (по поводу двухстрочных знаков), а также импортных мотоциклов (по поводу номеров меньших по сравнению с нынешними размеров).

, – разъяснила Волк. В остальных случаях подразделения ГИБДД будут следовать нормам действующего стандарта вплоть до вступления в силу нового документа.