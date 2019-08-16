В МВД объяснили, в каких случаях можно досрочно получить автомобильные номера нового образца
ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что, несмотря на то что новый стандарт на размеры государственных номеров для автомобилей и мотоциклов начнёт действовать только в 2020 году, некоторые собственники транспортных средств имеют возможность использовать знаки нового типа уже в настоящее время.
Чиновник указала, что вопросы о возможности использования номеров нового образца чаще всего возникают у владельцев автомашин, произведённых в Японии и США (по поводу двухстрочных знаков), а также импортных мотоциклов (по поводу номеров меньших по сравнению с нынешними размеров).«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», – разъяснила Волк. В остальных случаях подразделения ГИБДД будут следовать нормам действующего стандарта вплоть до вступления в силу нового документа.
Комментарии