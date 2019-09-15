Она стала третьей по счёту, расположенной в этом городе.

Вафельная разметка необходима для того, чтобы координировать действия водителей автомобилей во время возникновения заторов. При образовании пробки автолюбители не имеют права заезжать за границы, установленные вафельной разметкой. Её решено было расположить в Приморском районе города Санкт-Петербурга – на углу проспектов под названиями Коломяжский и Богатырский. Это уже третья вафельная разметка, которая появилась на автомобильных дорогах Северной Пальмиры. Напомним, что впервые такой тип разметки нарисовали в июле текущего года. Тогда сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (или ГИБДД) посчитали необходимой разместить её на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели. Вторая вафельная разметка появилась на территории одного из ближних пригородов Санкт-Петербурга Кудрово.

Нововведение не осталось незамеченным жителями города на Неве. Уже сегодня утром в социальных сетях жителей Приморского района появились первые фотографии новой разметки. Однако, многие комментаторы высказались за новое местоположение вафельной разметки. Жители посчитали, что её необходимо было нарисовать на месте пересечения проспектов Коломяжского и Испытателей. Там она была бы необходимее, заключили пользователи социальных сетей.

Напомним, что ранее стало известно, что цвет дорожной разметки на российских дорогах может меняться как хамелеон. Соответствующий документ был утверждён заместителем главы Росстандарта Антоном Шалаевым в конце прошлого месяца.