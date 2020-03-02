ИА «Ореанда-Новости».МВД России выступили с предложением запретить продажу алкоголя в поездах дальнего следования. Таким образом предлагают бороться с хулиганством.

Начальник Главного управления на транспорте МВД Дмитрий Шаробаров предложил ввести запрет на продажу алкоголя в поездах дальнего следования, что должно поспособствовать снижению количества правонарушений. Такие меры могут подействовать на «поездных хулиганов».

Он также отметил, что в прошлом году было зафиксировано более восьми тысяч правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Участники, как правило, употребляли спиртные напитки в вагонах-ресторанах. Интересно, что зачастую именно выпившие люди становятся пострадавшими. Злоумышленники обворовывают потерявших бдительность пассажиров.