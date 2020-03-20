ИА «Ореанда-Новости» . В нескольких районах российской столицы с 20 по 24 марта текущего года будет ограничено движение для личного транспорта в связи с закрытием четырёх станций Некрасовской линии метрополитена. Об ограничениях рассказала глава пресс-службы Центра по организации дорожного движения в столице Анастасия Писарь.

Станции линии метро будут закрыты на четыре дня для обеспечения подключения новых станцией. Ограничения для личного автотранспорта будут введены в ближайших от закрывшихся станций районах: Новокосино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В данных районах будут предприняты все меры по обеспечению приоритетного проезда для общественного городского транспорта, а также выделены специальные полосы для бесплатных компенсационных автобусов.

Проезд такси и личного транспорта по дорогам районов будет временно ограничен. На некоторых улицах также будет запрещена парковка. Для обеспечения беспрепятственного проезда городского транспорта специалисты установят камеры фиксации движения.

Все изменения, а также объездные маршруты жители и гости российской столицы могут увидеть в приложении «Яндекс.Навигатор» и на Едином транспортном портале.