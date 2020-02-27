ИА «Ореанда-Новости». По словам Романа Новиков, генерального директора «Усть-Катавского вагоностроительного завода», беспилотный трамвай российского производства очень скоро может появиться на дорогах. Это точно произойдёт в ближайшем будущем, отметил он.

Сейчас работы по созданию такого транспортного средства находится в активной разработке, больше половины пути уже пройдено. Самое главное, это отследить все возможные ситуации, которые могут произойти с трамваем, и представить способы их решения в алгоритме устройства. Кроме того, необходимы соответствующие инфраструктура и полигоны для испытаний.

Отметим, что упомянутый вагоностроительный завод является частью Роскосмоса.