ИА «Ореанда-Новости». Росстандарт предложил сузить размеры уличных парковочных мест. Эту инициативу поддержал глава Федерации автовладельцев России (ПАР) Сергей Канаев.

На данный момент в стране действуют правила 2011 года. Парковочное место для легкового автомобиля составляет 5х3х3х5 метров. Проектно-технический комитет «Удобная дорога» в Росстандарте предолжили внести коррективы. Парковочные места в городах могут сократиться на 0,5 м в ширину и 0,3 м в длину. Однако пока эта идея существует только как проектная.

Парковочные места, расположенные вдоль дорог, будут сокращены до 2 метров в ширину и 5,5 метров в длину. Предполагается, что такое решение поможет повысить спрос на платные парковочные места. Это позволить увеличить местные бюджетные доходы. Кроме того, изменение размера парковочных мест должно побуждать граждан пользоваться небольшими автомобилями в городах.