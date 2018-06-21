ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице на проспекте Кутузовском произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, погибло трое, причём двое из них сгорели в салоне автомобиля заживо. РИА Новости получила из своих источников информацию о мужчине, который устроил аварию и сам оказался жертвой, вместе со своим товарищем. В сети появилось видео, очевидец снял горящую машину.

ДТП на Кутузовском произошла 21 июня около трех часов ночи. Водитель спортивного автомобиля марки Mercedes-Benz CLS 63 AMG двигался с сильным превышением скорости (около 200 км/ч при разрешённой 80 км/ч). Когда он заметил женщину-пешехода, попытался уйти от столкновения с ней и свернул на встречную полосу, где и «влетел» в микроавтобус Fiat Ducato, а после задел ещё несколько авто – такси Hyundai Solaris (внутри пассажиров не было) и Mercedes. Данная информация лишь предварительная, официального подтверждения от правоохранителей ещё не поступало.

Известно, что «спорткар» выбросило ближе к тротуару, где он загорелся. В нём заживо погибли водитель-лихач и его товарищ-пассажир.

Изначально сообщалось о двух погибших, но 21 июня источник в правоохранительных органах подтвердил информацию, что погибших больше – трое. Ещё трое людей пострадали, но выжили.

РИА Новости сообщает, что водителем Mercedes-Benz CLS 63 AMG был гражданином Дагестана, 22-летний мужчина, проживающий в Буйнакске (его место регистрации). Источник информационного агентства также сообщает, что иностранцев, которые приехали на ЧМ, в ДТП не было.

Об остальных погибших информации официальной нет, судя по произошедшему, можно предположить, что погибла женщина-пешеход, от столкновения с которой хотел, но не смог, увернуться водитель «спорткара».

В сети есть видео очевидца, на котором виден уже исход аварии – как горит автомобиль.