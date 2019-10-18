ИА "Ореанда-Новости" Новые правила парковки во дворах вступят в силу со следующего года. Изменения коснутся трёх российских городов.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства транспорта Российской Федерации, с 1 января 2020 года во дворах будет запрещена парковка для автомобилей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В эту категорию автомобилей входит такси и транспорт, предназначенный для грузовых перевозок. Согласно изменениям в российском законодательстве, с начала следующего года такси и грузовым автомобилям можно парковаться исключительно на специально отведённых местах – стоянках. Изменения связаны с новыми требованиями к стоянке автомобилей вышеуказанной категории. Изменения коснутся территории трёх российских городов. К ним относится Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Однако в ведомстве отметили, что это только начальный этап реализации соответствующего закона на территории Российской Федерации. В будущем запрет парковки в городских дворах для коммерческого транспорта будет введён и в других российских регионах. Вышеуказанная новость особенно обрадовала владельцев частных автомобилей – теперь парковочных мест во дворах станет гораздо больше.

Напомним, что ранее в Министерстве внутренних дел Российской Федерации был предложен закон, регулирующий продажу так называемых «красивых» номеров через интернет-портал государственных услуг. По словам начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Романа Мишурова, этот вариант будет предложен автовладельцам по завышенным тарифам.



