ИА "Ореанда-Новости" Завод по производству автомобилей Nissan выпустил юбилейный экземпляр в городе Санкт-Петербурге. Компания представлена в городе на Неве уже десять лет.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-центра завода Nissan (или «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») в городе Санкт-Петербурге, выпущенный автомобиль стал четырёхсотым по количеству всех производимых на данном заводе машин. Примечательно, что юбилейным автомобилем стал Nissan Murano. К этой круглой цифре завод подошёл за всю историю своего пребывания на территории этого российского региона. Завод Nissan (или «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») начал свою работу здесь более десяти лет назад – он открылся в июне 2009 года. В настоящее время с конвейера сходит три модели Nissan, к ним относятся Qashqai, X-Trail, Murano. Если говорить о количестве выпущенных автомобилей в прошлом году, то петербургское представительство выпустило свыше пятидесяти пяти с половиной тысяч единиц транспортной техники. За январь – сентябрь текущего года Nissan выпустил около сорока тысяч автомобилей.

По информации, предоставленной генеральным директором завода Nissan в городе Санкт-Петербурге Игорем Бойцовым, за десять лет существования автомобильного производства на территории Северной столицы заводу удалось запустить и развить высокоэффективное производство автомобилей, которые пользуются у населения популярностью и востребованностью. Марка Nissan у россиян стала гарантией качества и оптимальной цены на личный автомобиль.

Автопроизводитель Nissan японского происхождения является одним из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. По состоянию на 2010 год занимает восьмое место в мировом рейтинге автопроизводителей. Штаб-квартира с 2011 года находится в городе Иокогаме.







