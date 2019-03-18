ИА «Ореанда-Новости» В результате тропического циклона «Идаи» в Мозамбике погибли 84 человека – это только подтверждённые жертвы. На самом деле погибших может быть больше. Как президент Филипе Ньюси в стихийное бедствие могло унести жизни тысячи человек по всей стране.

Циклон "Идаи" обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта. Всего в Южной Африке жертвами циклона «Идаи» стали 150 человек, однако по неофициальным данным СМИ погибли около 220 человек.

Как сообщил глава группы оценки IFRC в Бейре (Мозамбик) Джейми Лесер после осмотра местности с вертолёта, разрушено 90% территории города, масштаб разрушений крайне обширный. Более всего пострадали в результате удара стихии провинция Софала, столицей которой является Бейра, и Маника. Бейра является вторым по величине городом Мозамбика, там проживает около 400 тысяч человек. Сейчас там разрушено почти все. Полностью отрезанными оказались линии коммуникаций, автодороги полностью разрушены. В аэропорте циклоном была разрушена диспетчерская вышка, авиагавань не функционирует.

По словам Лесера, доступ к некоторым районом города невозможен. Однако, за пределами Бейры ситуация может быть даже хуже. Накануне была прорвана дамба, таким образом, единственная сохранившаяся дорога к городу также оказалась разрушена.

Сообщается, что циклон затронул и другие страны. Так в Зимбабве по официальным данным насчитывается 82 погибших, без вести пропавшими числятся около двухсот человек. В Малави жертвами циклона стали 52 человека, однако, это тоже не окончательное число погибших.

Накануне сообщалось о 63 жертвах наводнения в Индонезийской провинции Папуа. Там проливные дожди обрушились на Джаяпур. Пропавшими без вести также числятся десятки человек. Разрушены дома местных жителей и объекты инфраструктуры.