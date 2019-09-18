«ИА Ореанда-Новости» Помимо этого, Сегодня отмечается день HR-менеджера и день мониторинга воды.

Профессия HR-менеджера сменила кадровика во второй половине девяностых годов 20 века. Так, с 1985 года специалисты по управлению персоналом могут с гордостью отмечать свой профессиональный праздник.

Профессия HR-менеджера многогранна. Хороший специалист не только организует рабочий день, но и проводит обучение сотрудников, помогает развивать уже усвоенные навыки и конечно же, формирует корпоративную культуру компании в целом.

По мимо прочего, в мире отмечается день мониторинга воды. Экологический праздник стал приобрел официальный статус в 2003 году по инициативе американского фонда. Борьба за экологию набирает обороты и в этом году Европа планирует отметить праздник с большим размахом.



Источник: «ИА Ореанда-Новости»