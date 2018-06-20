20.06.2018, 17:42
20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 июня во всём мире отмечается Всемирный день беженцев. Эта дата имеет серьёзное значение для социального развития всех стран на планете. Каждый год в этот день в мире проходят социальные мероприятия, с целью привлечь внимание международной общественности к крайне сложному положению переселенцев. Организуются многочисленные благотворительные акции поддержки беженцев.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) совместно с колледжем Лойола и туристической организацией «Tamil Nadu» проводят трёхдневный показ фильмов о беженцах, в рамках Всемирного дня беженцев. По данным УВКБ, в Великобритании проживает около 120 000 беженцев.
Во всем мире более 65 миллионов гражданских лиц являются перемещёнными лицами в результате конфликтов, насилия, преследований или нарушений прав человека. 22,5 миллиона человек относятся к категории беженцев, что является самым высоким показателем в истории, согласно данным Верховной комиссии Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Большинство беженцев приезжают из активной зоны конфликтов. Беженцы, переселяющиеся из зон конфликтов, стали свидетелями наихудших действий, которые могут совершить люди. Миллионы детей-беженцев выросших в реальности страдает от насилия, разрушения и смерти.
Со времён Второй мировой войны Соединенные Штаты исторически оставались мировым лидером в переселении беженцев, при этом внушительная доля переселенцев размещалась по всему Техасу. По данным Государственного департамента США, Техас традиционно принял 10% всех переселенных беженцев по всей стране, часть из которых были размещены в округе Харрис. Город Хьюстон переселил в среднем 25 из каждых 1000 беженцев по всей стране, больше, чем любой другой город США и, по статистике, больше, чем некоторые страны.
Права беженцев определяются в Конвенции о статусе беженцев, которая была принята в 1951 году. В настоящее время её участниками являются 145 стран.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) совместно с колледжем Лойола и туристической организацией «Tamil Nadu» проводят трёхдневный показ фильмов о беженцах, в рамках Всемирного дня беженцев. По данным УВКБ, в Великобритании проживает около 120 000 беженцев.
Во всем мире более 65 миллионов гражданских лиц являются перемещёнными лицами в результате конфликтов, насилия, преследований или нарушений прав человека. 22,5 миллиона человек относятся к категории беженцев, что является самым высоким показателем в истории, согласно данным Верховной комиссии Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Большинство беженцев приезжают из активной зоны конфликтов. Беженцы, переселяющиеся из зон конфликтов, стали свидетелями наихудших действий, которые могут совершить люди. Миллионы детей-беженцев выросших в реальности страдает от насилия, разрушения и смерти.
Со времён Второй мировой войны Соединенные Штаты исторически оставались мировым лидером в переселении беженцев, при этом внушительная доля переселенцев размещалась по всему Техасу. По данным Государственного департамента США, Техас традиционно принял 10% всех переселенных беженцев по всей стране, часть из которых были размещены в округе Харрис. Город Хьюстон переселил в среднем 25 из каждых 1000 беженцев по всей стране, больше, чем любой другой город США и, по статистике, больше, чем некоторые страны.
Права беженцев определяются в Конвенции о статусе беженцев, которая была принята в 1951 году. В настоящее время её участниками являются 145 стран.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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