ИА «Ореанда-Новости» В ООН подтвердили гибель 22 сотрудников в авиакатастрофе над эфиопским городом Дэбрэ-Зэйт. Ране была информация о 19 погибших сотрудниках организации. Всего трагедия унесла жизни 157 человек.

Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlinesразбился утром 10 марта. На борту находились граждане 35 стран: 32 человека из Кении, 18 из Канады, семь британцев и три гражданина России. Погибшие Россияне – супружеская пара, отправившаяся в путешествие, оба они работали в «Сбербанке», организация подтвердила гибель своих сотрудников. А также мужчина, бывший тренером по парашютному спорту.

По счастливой случайности в авиакатастрофе не погиб гражданин Греции, он опоздал на рейс на две минуты, так как не стал сдавать багаж, а экипаж не стал дожидаться мужчину.

По словам выжившего, он был очень зол из-за своего опоздания. Позже его допросила полиция, однако сам грек утверждает, что никакой связи между его задержкой и крушением самолёта нет.

На данный момент нет информации, что стало причиной авиакатастрофы, при этом в авиакомпании заявили, что командир воздушного судна после взлёта сообщал диспетчеру о неполадках и запрашивал разрешение вернуться в аэропорт вылета.

После трагедии несколько стран, в том числе Китай, Индонезия и Эфиопия отказались от эксплуатации Boeing 737MAX 8. Как отметили представители гражданской авиации Индонезии, авиалайнеры будут допущены к полётам после того, как будут проведены все необходимые проверки.

Это уже вторая авиакатастрофа с воздушным судном этой модели менее чем за полгода, в конце октября 2018 года крушение потерпел самолёт компании Lion Air (Индонезия).

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему эфиопскому коллеге Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду.