ИА "Ореанда-Новости" Американский производитель техники Apple может презентовать в следующем году сразу четыре единицы новых смартфонов. Такое предположение высказали аналитики.

Владельцы сегодняшних мобильных устройств от знаменитой империи Стива Джобса смогут стать счастливыми обладателями новинок уже менее, чем через полгода. Аналитики Соединённых Штатов Америки прогнозируют выход обновлённых смартфонов в 2020 году. Три из будущих новинок будут с OLED-экранами. Диагональ экрана будет варьироваться от 5,4 до 6,7 дюймов. Особенность четвёртой модели будет заключаться в способности поддерживать подключение к сети интернет в формате 5G. Прогнозы аналитиков о том, что два из новых гаджетов могут быть оснащены камерами с функцией дополненной реальности, обрадовали всех геймеров. Для любителей фотографий новое устройство планируется дополнить функцией определения расстояния от камеры до объекта фотографирования.

Сколько будут стоить потенциальные новинки, пока неизвестно. Традиционно, выпуск новых устройств этой компании всегда сопровождается огромным ажиотажем, так что высокая цена вряд ли испугает покупателей. Однако, аналитики заявили, что возможен и выход более бюджетных версий смартфонов. Кстати, слабая покупательская способность на китайском рынке может спровоцировать скорую презентацию смартфонов. Жители Поднебесной гораздо чаще покупают гаджеты отечественного производства, отличающимися хорошими техническими характеристиками и относительно невысокой стоимостью.

Специалисты из компании под названием «JP Morgan» считают, что следующий год принесёт компании Apple свыше двухсот миллионов проданных смартфонов. Исходя из этих данных, руководство компании может ещё надеяться на первое место среди мобильных устройств премиум-класса.