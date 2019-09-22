«Ореанда-Новости» Инсульт ­– опаснейшее заболевание, которое может привести к смерти человека. Специалисты советуют не менее 20 минут в день уделять физическим нагрузкам, и в общем стараться проявлять любую физическую активность. Для людей старшего поколения будет достаточно каждый день прогуливаться по парку пешком.

Кроме того, медики настойчив говорят, что именно стресс является первичным катализатором очередной вспышки инсульта. Следовательно, пациентам рекомендуется меньше волноваться и больше следить за своим психическим здоровьем.

Третье важное условие – здоровый сон. Чаще всего не выспавшийся человек более раздражителен, поэтому тем, кто хочет избежать инсульта, следует спать не менее семи часов в сутки.

И последний совет – ешьте больше продуктов с содержанием калия. Например, заправляйте салат оливковым маслом, и в целом следите за здоровым рационом питания.