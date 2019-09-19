19.09.2019, 17:40
40-летняя модель Петра Немцова ждет малыша
ИА «Ореанда-Новости» О знаменательном событии стало известно совсем недавно. Буквально несколько часов назад Петра выложила снимки в купальнике, на которых весьма заметен округлившийся живот.
Напоминаем, что летом модель вышла замуж за талантливого бизнесмена Бенджамина Латтерче. Свадьбу провели в Аризоне на Соборной скале.
В 2004 году погиб жених Петры Немцовой. Причиной гибели стало цунами в Таиланде. В честь погибшего возлюбленного Петра открыла фонд The Happy Hearts Fund. Тогда Петра пережила серьезную психологическую травму, но сейчас она выздоровела и готова жить дальше.
Источник: «Ореанда-Новости»
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