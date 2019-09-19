Напоминаем, что летом модель вышла замуж за талантливого бизнесмена Бенджамина Латтерче. Свадьбу провели в Аризоне на Соборной скале.

В 2004 году погиб жених Петры Немцовой. Причиной гибели стало цунами в Таиланде. В честь погибшего возлюбленного Петра открыла фонд The Happy Hearts Fund. Тогда Петра пережила серьезную психологическую травму, но сейчас она выздоровела и готова жить дальше.