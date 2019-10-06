Несмотря на то, что все основные мероприятия, посвящённые этому празднику, в школьных учреждениях прошли вчера, именно эта дата является официальной. Основной целью празднования этого дня является привлечение внимания к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.

Сотрудники всех образовательных учреждений страны принимают в этот день поздравления. Традиционно 5 октября проходят праздничные линейки, творческие концерты, свои работы ученики школ демонстрируют своим учителям. Наиболее отличившихся педагогов награждают различными грамотами и медалями. Распространённой традицией стало проведение в российских школах Дней самоуправления, когда ученики старших классов пробуют свои силы в нелёгком деле воспитания и обучения молодого поколения.

История возникновения этого праздника началась в середине 60-х годов прошлого века. 29 сентября 1965 года президиум Верховного Совета РСФСР издал указ об учреждении этого праздника. В то время День учителя праздновали ежегодно, в первое воскресенье октября. Однако, указ президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1994 году окончательно утвердил дату отмечания этого дня – 5 октября. Таким образом, День учителя в России совпадает со Всемирным днём учителя.

Примечательно, что день учителя отмечается также и в других странах, однако, имеет разные даты празднования. Так, к примеру, в Албании этот день отмечается 8 марта, в Иране – 2 мая, в Китае – 10 сентября, в Польше – 14 октября, а в Турции – 24 ноября. Однако, во всех странах одно остаётся неизменным – цветы и слова благодарности педагогам школьных учреждений за их непростой труд в деле образования и воспитания молодого поколения.