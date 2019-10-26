ИА «Ореанда-Новости» О том, что женщины вместе с детьми пропали из лагеря заключенных, утверждает «BBC» со ссылкой на источник. Они были задержаны за связи с террористической организацией «Исламское государство», запрещенной в России.

По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря. Он случился после начала военной операции против курдских формирований. О том, что курды выгнали женщин в пустыню, они сообщили своим родным. После, россиянки уже не выходили на связь. Есть вероятность, что их поймали сирийские военные, воевавшие за Турцию. Часть тех, кто покинул лагерь в Сирии, находится в центрах содержания Турции, а также в провинции Алеппо.