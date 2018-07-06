ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Польше уже составили список, какие памятники советского времени подлежат сносу. В этот список попало 75 памятников, которые ранее несли историческое достояние, а теперь их судьба исчезнуть с публичных мест навсегда. Под снос попали те памятники, которые несут коммунистическую идеологию, если памятники посвящены погибшим в концлагерях солдатам, их трогать не будут, потому что они не ассоциируются с оккупацией и агрессией.

В список рекомендованных к сносу памятников Красной Армии попало 75 штук, они были построены уже после Второй мировой войны. Большинство из них посвящены подвигам красноармейцев – воинам-освободителям. Причём девять установили в честь польско-советского братства по оружию, ещё пять – посвящены военнопленным, семь – советским партизанам.

Этот список составлял польский Институт национальной памяти. Все памятники разбросаны по Польше. В списке под снос оказались даже два обелиска в Вроцлаве, они были посвящены освобождению города в 1945-м году, правда один из обелисков находится в плачевном состоянии. Лодзь лишится мемориальной доски. Но в крупных городах уберут всего четыре памятника, все остальные в списке находятся в деревнях и небольших городах.

В Институте национальной памяти объяснили, каким методом руководствовались, составляя списки для сноса. Со слов Адама Щивека, директора организации, он рекомендовал убрать те памятники, которые были элементами коммунистической политики и несли коммунистическую идеологию и символику. Под это понятие попали памятники, посвящённые благодарности, освобождению, Красной армии или братству по оружию.

Адама Щивека отметил, что памятники, посвящённые солдатам, погибшим в немецких концлагерях, такой идеологии не несут, так как эти солдаты сами были жертвами тоталитарного режима и фашистских преступлений. Поэтому их нельзя воспринимать в качестве оккупантов и агрессоров.

Адама Щивека занимается вопросами исторической памяти, именно он рекомендует, как ухаживать за памятниками и захоронениями и предлагает, какие памятники стоит снести.

