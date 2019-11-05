05.11.2019, 20:40
900 бутылок коньяка было поднято со дна Балтийского моря
ИА «Ореанда-Новости». На дне Балтийского моря было обнаружено 900 бутылок коньяка, которые подняли на сушу, сообщает издание The Local.
Шведские дайверы в течение нескольких лет готовились к «спасательной» операции. С помощью подводной лодки Deepsea Worker дайверы смогли поднять алкогольный груз.
Груз состоит из контрабандного алкоголя. Со дна было поднято 600 бутылок коньяка и 300 бутылок ликёра. Несколько бутылок алкоголя были отправлены в исследовательские лаборатории в Москву и Швецию для проведения анализа.
Драйверы не знаю, можно ли будет продать это ретро-алкоголь и если можно будет, то за сколько.
Шведские дайверы в течение нескольких лет готовились к «спасательной» операции. С помощью подводной лодки Deepsea Worker дайверы смогли поднять алкогольный груз.
Груз состоит из контрабандного алкоголя. Со дна было поднято 600 бутылок коньяка и 300 бутылок ликёра. Несколько бутылок алкоголя были отправлены в исследовательские лаборатории в Москву и Швецию для проведения анализа.
Драйверы не знаю, можно ли будет продать это ретро-алкоголь и если можно будет, то за сколько.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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