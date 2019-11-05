Шведские дайверы в течение нескольких лет готовились к «спасательной» операции. С помощьюдайверы смогли поднять алкогольный груз.Груз состоит из контрабандного алкоголя. Со дна было поднято. Несколько бутылок алкоголя были отправлены в исследовательские лаборатории в Москву и Швецию для проведения анализа.Драйверы не знаю, можно ли будет продать этои если можно будет, то за сколько.



