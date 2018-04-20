20.04.2018, 22:11
CNN: Русские почти купили Кипр
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский телеканал Си-Эн-Эн сообщил, что граждане России всё чаще и чаще приобретают недвижимость в Кипре. Причиной этого журналистам видится необходимость получения зарубежного гражданства.
Общаясь с представителями телеканала один из жителей острова заявил, что это главная их цель. Он также рассказал, что из-за засилья россиян, переселившихся на Кипр, эту часть Кипра стали между собой называть Лимасолоградом. По его мнению, правительство поддерживает такие стремления, поскольку всё это очень неплохо поддерживает государственный бюджет.
По мнению других изданий, это связано с желанием российских властей усилить своё влияние в этом регионе, поскольку настолько мощное присутствие русских здесь оказывает значительное воздействие на политические круги, которое проходит через экономические рычаги. По их мнению, это очень сильно воздействует на местные партии и правительство.
Именно это, в том числе, не позволило руководству Кипра выслать российских дипломатов после "дела Скрипаля".
Кстати, как получить паспорт Кипра через инвестиции в недвижимость вы можете узнать на ресурсе Пафилия.Ру. За три месяца Вы и Ваша семья можете получить все права гражданина ЕС, включая право жить и работать в любой стране Евросоюза.
Ранее ряд СМИ распространили до сих пор не подтверждённую местными органами власти информацию о том, что родственники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стали гражданами Кипра.
Кипр – одно из самых популярных мест для получения россиянами гражданства европейской страны. Для получения подданства Кипра нужно инвестировать 2 млн евро в недвижимость на этом острове.
Общаясь с представителями телеканала один из жителей острова заявил, что это главная их цель. Он также рассказал, что из-за засилья россиян, переселившихся на Кипр, эту часть Кипра стали между собой называть Лимасолоградом. По его мнению, правительство поддерживает такие стремления, поскольку всё это очень неплохо поддерживает государственный бюджет.
По мнению других изданий, это связано с желанием российских властей усилить своё влияние в этом регионе, поскольку настолько мощное присутствие русских здесь оказывает значительное воздействие на политические круги, которое проходит через экономические рычаги. По их мнению, это очень сильно воздействует на местные партии и правительство.
Именно это, в том числе, не позволило руководству Кипра выслать российских дипломатов после "дела Скрипаля".
Кстати, как получить паспорт Кипра через инвестиции в недвижимость вы можете узнать на ресурсе Пафилия.Ру. За три месяца Вы и Ваша семья можете получить все права гражданина ЕС, включая право жить и работать в любой стране Евросоюза.
Ранее ряд СМИ распространили до сих пор не подтверждённую местными органами власти информацию о том, что родственники Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стали гражданами Кипра.
Кипр – одно из самых популярных мест для получения россиянами гражданства европейской страны. Для получения подданства Кипра нужно инвестировать 2 млн евро в недвижимость на этом острове.
Источник: Ореанда-Новости