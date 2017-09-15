Генеральный секретарь ООН осудил очередной запуск баллистической ракеты КНДР
15.09.2017, 18:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил очередной запуск баллистической ракеты, произведённый Северной Кореей. Он призвал руководство этой страны прекратить осуществлять такие запуски и изучить возможность возобновления "честного" диалога по денуклиаризации.
В заявлении, с которым от имени Генерального секретаря выступил его Пресс-секретарь, говорится также о необходимости "прекратить дальнейшие испытания, соблюдать требования соответствующих резолюций".
Запуск ракеты, который в заявлении называется "демонстративным нарушением", последовал спустя несколько дней после осуществления КНДР шестого ядерного испытания.
В документе сообщается, что на следующей неделе на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН Гутерриш намерен обсудить ситуацию вокруг КНДР со всеми заинтересованными сторонами.
В заявлении, с которым от имени Генерального секретаря выступил его Пресс-секретарь, говорится также о необходимости "прекратить дальнейшие испытания, соблюдать требования соответствующих резолюций".
Запуск ракеты, который в заявлении называется "демонстративным нарушением", последовал спустя несколько дней после осуществления КНДР шестого ядерного испытания.
В документе сообщается, что на следующей неделе на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН Гутерриш намерен обсудить ситуацию вокруг КНДР со всеми заинтересованными сторонами.
Источник: ООН