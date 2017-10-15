ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким осуждением теракта, произошедшего вчера в столице Сомали Могадишо. Он призвал сомалийцев сплотиться в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Об этом говорится в заявлении, которое от имени главы ООН обнародовал его Пресс-секретарь. Генеральный секретарь отметил решительные действия спасателей и жителей Могадишу, пришедших на помощь пострадавшим от теракта. "Он призывает всех сомалийцев сплотиться в борьбе с терроризмом и воинствующим экстремизмом и сообща строить действенное представительное федерального государство", - заявил Пресс-секретарь Гутерриша.



Глава ООН выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Антониу Гутерриш вновь заверил правительство и народ Сомали в том, что ООН и впредь будет поддерживать их в стремлении к миру и стабильности.



По сообщениям СМИ, в результате взрыва грузовика, начинённого взрывчаткой в центре Могадишо, погибли порядка 230 человек. Сотни людей получили ранения.