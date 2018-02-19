С заявлением, касающимся этого трагического инцидента, выступил представитель пресс-службы ООН. По сообщениям СМИ, в результате авиакатастрофы погибли 66 человек.



Самолёт выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Он упал в районе города Семиром, в гористой местности в центральной части страны.



Самолёт упал в труднодоступном районе, сейчас туда пытаются добраться спасатели на автомобилях, вертолёты там приземлиться не смогли из-за густого тумана в месте крушения.



Компания Aseman Airlines использует двухмоторные турбовинтовые франко-итальянские самолёты ATR 72-500.