ООН: Великобритания может гордиться своим гостеприимством по отношению к беженцам
23.02.2018, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Великобритания проявила похвальное гостеприимство и уже больше, чем наполовину выполнила свои обещания по переселению наиболее уязвимых беженцев. Британские власти обязались к 2020 году принять 20 тысяч беженцев из Сирии. На сегодняшний день в рамках масштабной программы переселения в Великобританию перебрались 10 538 человек. В Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ) приветствовали действия Лондона.
В УВКБ поясняют, что Программа переселения наиболее нуждающихся - лишь один путь помощи беженцам. В общей сложности в 2017 году на жительство в Великобританию приехало более шести тысяч человек - это на 19 процентов больше, чем в предыдущем.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сказал, что горд за свою страну, и отметил, что люди прибывают в страну каждый день. Он только что побывал в Ливане, где пообщался с сирийскими беженцами:
"Я познакомился с семьёй, которая вскоре переселится в Великобританию, и из первых уст услышал, как важна эта программа для тех, кто бежал от конфликта, как она помогает им наладить нормальную жизнь".
В рамках специальной "детской" программы, в Соединённое Королевство прибыли 539 самых уязвимых детей, а к 2020 году страна примет порядка трёх тысяч несовершеннолетних с Ближнего Востока и из Северной Африки. В общей сложности британские власти предоставили убежище или другую форму защиты 28 тысячам детей из числа беженцев.
"Сотрудничество между правительством, местными властями и властями автономий заслуживает самой высокой похвалы, - заявил представитель УВКБ в Великобритании Гонсало Варгас Ллоса. - Я объездил все страну, разговаривал с семьями беженцев и должен сказать, что Великобритания может гордиться тем, какую поддержку она оказывает программам переселения и интеграции беженцев".
В УВКБ напоминают, что Лондон - второй крупнейший спонсор гуманитарных программ: Великобритания пообещала выделить 2,46 миллиардов фунтов стерлингов на помощь сирийцам и принимающим их странам. Это самый крупный взнос страны, предназначенный одному конкретному государству.
С 2012 года Великобритания направила в страны региона 26 миллионов продовольственных пайков, почти девять миллионов комплектов, включающих предметы первой необходимости и больше восьми миллионов вакцин.
В УВКБ поясняют, что Программа переселения наиболее нуждающихся - лишь один путь помощи беженцам. В общей сложности в 2017 году на жительство в Великобританию приехало более шести тысяч человек - это на 19 процентов больше, чем в предыдущем.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сказал, что горд за свою страну, и отметил, что люди прибывают в страну каждый день. Он только что побывал в Ливане, где пообщался с сирийскими беженцами:
"Я познакомился с семьёй, которая вскоре переселится в Великобританию, и из первых уст услышал, как важна эта программа для тех, кто бежал от конфликта, как она помогает им наладить нормальную жизнь".
В рамках специальной "детской" программы, в Соединённое Королевство прибыли 539 самых уязвимых детей, а к 2020 году страна примет порядка трёх тысяч несовершеннолетних с Ближнего Востока и из Северной Африки. В общей сложности британские власти предоставили убежище или другую форму защиты 28 тысячам детей из числа беженцев.
"Сотрудничество между правительством, местными властями и властями автономий заслуживает самой высокой похвалы, - заявил представитель УВКБ в Великобритании Гонсало Варгас Ллоса. - Я объездил все страну, разговаривал с семьями беженцев и должен сказать, что Великобритания может гордиться тем, какую поддержку она оказывает программам переселения и интеграции беженцев".
В УВКБ напоминают, что Лондон - второй крупнейший спонсор гуманитарных программ: Великобритания пообещала выделить 2,46 миллиардов фунтов стерлингов на помощь сирийцам и принимающим их странам. Это самый крупный взнос страны, предназначенный одному конкретному государству.
С 2012 года Великобритания направила в страны региона 26 миллионов продовольственных пайков, почти девять миллионов комплектов, включающих предметы первой необходимости и больше восьми миллионов вакцин.
Источник: ООН