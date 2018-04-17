Система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента.

По данным местных СМИ, целью атаки была авиабаза Шайрат. Всего по ней было выпущено около девяти ракет. Ни одна из них не достигла цели, жертв и разрушений на базе нет.

В Дамаске считают, что все ракеты выпущены со стороны Израиля. Тель-Авив обычно такую информацию не комментирует. В Пентагоне уже заявили, что не имеют никакого отношения к этой атаке.

Позже информационный портал Аль-Масдар со ссылкой на военный источник сообщил, что силы ПВО Сирии совершили пуск нескольких ракет по военным самолетам, нарушившим воздушное пространство страны со стороны Ливана.

О принадлежности самолетов ничего не сообщается, но ранее подобные атаки осуществляли ВВС Израиля.

14 апреля США, Франция и Британия нанесли ракетный удар по промышленным объектам в Сирии, выпустив по ним 105 крылатых ракетах. Власти Сирии заявили, что им удалось сбить большинство ракет.

Тем временем, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о намерении России оказывать любую помощь сирийской армии. «Президент Путин уже высказался по этому поводу. Он напомнил о том, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не осуществлять поставки С-300 в Сирию. Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой», - сказал Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

Лавров отметил, что атака на Сирию стирает последние «остатки доверия» к западным странам. Ранее президент России Владимир Путин назвал такие действия «актом агрессии».