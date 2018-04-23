ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский президент Дональд Трамп не намерен ослаблять санкции против КНДР до полного уничтожения северокорейского ядерного арсенала, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Президент Дональд Трамп призовет Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний», - сообщает издание со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа.

Как отметил министр иностранных дел Японии Таро Коно, страны «большой семерки» ни при каких условиях не согласятся с ядерным статусом КНДР. Он призвал Пхеньян принять незамедлительные меры и отказаться от ядерного оружия.



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Несколько дней назад в Северной Корее был провозглашен новый курс развития. Его особенностью станет упор на экономику. При этом власти страны сообщили о готовности полностью отказаться от ядерных и ракетных испытаний. В качестве «жеста доброй воли» Пхеньян обвинил о намерении закрыть ядерный полигон на севере страны.

Также в понедельник стало известно, что Южная Корея прекращает вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля межкорейского саммита.

Данное вещание было возобновлено в 2015 году. Несколько раз в день громкоговорители вещали передачи с критикой в адрес Северной Кореи. Пхеньян грозил Сеулу уничтожить громкоговорители.

В последние месяц отношения двух стран значительно улучшились. После долгого затишья стороны вновь приступили к переговорам.