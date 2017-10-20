Стаффан де Мистура с интересом отнёсся к позиции Москвы по Сирии
20.10.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провёл консультации с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В беседе с журналистами Стаффан де Мистура сообщил, что очередной раунд женевских переговоров состоится в ноябре.
"Для меня представляет большой интерес нынешняя позиция Российской Федерации, поскольку у вас, безусловно, есть свои идеи, у нас тоже есть свои идеи, и нам нужно посмотреть, каким образом эти идеи можно объединить и направить в конструктивное русло", - заявил Стаффан де Мистура в беседе с журналистами.
Сергей Лавров приветствовал приезд Стаффана де Мистуры в Москву. Он заявил, что "ситуация в Сирии подходит к завершающему рубежу в том, что касается достижения окончательных результатов в борьбе с терроризмом". "Усилиями всех, кто борется с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой", удаётся добиться поражения террористов на ключевых направлениях. Мне кажется, что вся эта работа будет завершена в обозримом будущем", - отметил глава российского МИД.
Он подчеркнул, что выступает за активизацию политического процесса в этих условиях. "Ваш приезд позволяет продолжить согласование конкретных шагов по координации действий между участниками Астанинского процесса и Женевского процесса. В самое ближайшее время мы ожидаем практических шагов по созыву очередных встреч в этих форматах", - заявил Сергей Лавров, обращаясь к представителю ООН.
Стаффан де Мистура сообщил, что у ООН есть "чёткий настрой на запуск женевских переговоров".
"Я надеюсь, что это будут не просто беседы, а именно переговоры. И, конечно, их надо начать в ноябре", - подчеркнул представитель ООН.
Специальный посланник ООН сообщил, что из Москвы он вылетит в Нью-Йорк. В понедельник о результатах своих консультаций Стаффан де Мистура проинформирует Генерального секретаря, а в четверг примет участие в заседании Совета Безопасности по Сирии.
"Таким образом, у меня будет возможность обсудить с членами Совета все имеющиеся предложения касательно продвижения политического процесса", - подчеркнул представитель ООН.
"Для меня представляет большой интерес нынешняя позиция Российской Федерации, поскольку у вас, безусловно, есть свои идеи, у нас тоже есть свои идеи, и нам нужно посмотреть, каким образом эти идеи можно объединить и направить в конструктивное русло", - заявил Стаффан де Мистура в беседе с журналистами.
Сергей Лавров приветствовал приезд Стаффана де Мистуры в Москву. Он заявил, что "ситуация в Сирии подходит к завершающему рубежу в том, что касается достижения окончательных результатов в борьбе с терроризмом". "Усилиями всех, кто борется с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой", удаётся добиться поражения террористов на ключевых направлениях. Мне кажется, что вся эта работа будет завершена в обозримом будущем", - отметил глава российского МИД.
Он подчеркнул, что выступает за активизацию политического процесса в этих условиях. "Ваш приезд позволяет продолжить согласование конкретных шагов по координации действий между участниками Астанинского процесса и Женевского процесса. В самое ближайшее время мы ожидаем практических шагов по созыву очередных встреч в этих форматах", - заявил Сергей Лавров, обращаясь к представителю ООН.
Стаффан де Мистура сообщил, что у ООН есть "чёткий настрой на запуск женевских переговоров".
"Я надеюсь, что это будут не просто беседы, а именно переговоры. И, конечно, их надо начать в ноябре", - подчеркнул представитель ООН.
Специальный посланник ООН сообщил, что из Москвы он вылетит в Нью-Йорк. В понедельник о результатах своих консультаций Стаффан де Мистура проинформирует Генерального секретаря, а в четверг примет участие в заседании Совета Безопасности по Сирии.
"Таким образом, у меня будет возможность обсудить с членами Совета все имеющиеся предложения касательно продвижения политического процесса", - подчеркнул представитель ООН.
Источник: ООН