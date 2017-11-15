В ООН призвали власти в ДРК не допустить конфронтации и насилия в отношении участников протестов
15.11.2017, 21:59
OREANDA-NEWS. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти в Демократической Республике Конго (ДРК) пресекать подстрекательства к насилию в отношении участников протестов. Он напомнил руководителям страны о том, что право людей на мирные собрания и митинги гарантировано основными международными нормами.
Массовые протесты по всей стране вспыхнули после публикации 5 ноября графика проведения выборов. В нём отмечается, что всеобщие выборы пройдут в декабре 2018 года - на два года позже, чем первоначально планировалось.
После оглашения сроков выборов представители ряда общественных организаций призвали конголезских избирателей принять участие во всенародных протестах в среду на этой неделе. В ответ на эти призывы руководители полиции в ряде крупных городов, в том числе в Киншасе и Гоме, предупредили, что любые группы протестующих в составе более пяти человек, будут "беспощадно разогнаны".
"Я крайне встревожен такими подстрекательскими заявлениями руководителей полицейских подразделений накануне сегодняшних протестов", - заявил Верховный комиссар.
Я крайне встревожен такими подстрекательскими заявлениями руководителей полицейских подразделений накануне сегодняшних протестов
Он подчеркнул, что такая позиция властей недопустима, поскольку идёт вразрез с основными принципами международного права. Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что ещё до оглашения сроков выборов в период с 22 по 23 октября на юго-востоке ДРК были арестованы 65 лидеров оппозиции и политических активистов. Всех их уже отпустили, но некоторых условно - с запретом на участие в протестных акциях.
Верховный комиссар призвал всех лидеров ДРК обеспечить право населения на свободное и мирное проведение выборов и свободное выражение мнений.
"Я призываю конголезское правительство и силы безопасности сделать всё необходимое для того, чтобы разрядить напряжённость, и избегать подавления инакомыслия, конфронтации и насилия в стране", - призвал главный правозащитник ООН.
Массовые протесты по всей стране вспыхнули после публикации 5 ноября графика проведения выборов. В нём отмечается, что всеобщие выборы пройдут в декабре 2018 года - на два года позже, чем первоначально планировалось.
После оглашения сроков выборов представители ряда общественных организаций призвали конголезских избирателей принять участие во всенародных протестах в среду на этой неделе. В ответ на эти призывы руководители полиции в ряде крупных городов, в том числе в Киншасе и Гоме, предупредили, что любые группы протестующих в составе более пяти человек, будут "беспощадно разогнаны".
"Я крайне встревожен такими подстрекательскими заявлениями руководителей полицейских подразделений накануне сегодняшних протестов", - заявил Верховный комиссар.
Я крайне встревожен такими подстрекательскими заявлениями руководителей полицейских подразделений накануне сегодняшних протестов
Он подчеркнул, что такая позиция властей недопустима, поскольку идёт вразрез с основными принципами международного права. Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что ещё до оглашения сроков выборов в период с 22 по 23 октября на юго-востоке ДРК были арестованы 65 лидеров оппозиции и политических активистов. Всех их уже отпустили, но некоторых условно - с запретом на участие в протестных акциях.
Верховный комиссар призвал всех лидеров ДРК обеспечить право населения на свободное и мирное проведение выборов и свободное выражение мнений.
"Я призываю конголезское правительство и силы безопасности сделать всё необходимое для того, чтобы разрядить напряжённость, и избегать подавления инакомыслия, конфронтации и насилия в стране", - призвал главный правозащитник ООН.
Источник: ООН