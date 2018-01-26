В Вене под эгидой ООН проходит двухдневная встреча по Сирии
26.01.2018, 14:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Вене под эгидой ООН начались двухдневные переговоры по политическому урегулированию в Сирии. Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведёт в эти дни раздельные встречи с делегациями правительства и оппозиции.
Переговоры, которые не считаются официальным раундом, проходят в отделении ООН в Вене. Их участники обсудят вопросы разработки конституции, организации выборов, формирования правительства и укрепления борьбы с терроризмом. Но основное внимание во время бесед со сторонами будет сосредоточено на вопросах конституции.
Встреча в Вене проходит за несколько дней до Конгресса сирийского национального диалога, который состоится 29-30 января в Сочи.
Ранее Специальный представитель ООН Стаффан де Мистура заявлял, что сирийский конгресс в Сочи должен содействовать женевскому политическому процессу под эгидой ООН.
Напомним, что восьмой раунд межсирийских переговоров, который завершился в средине декабря 2017 года в Женеве, не принёс желаемых результатов. Как ранее сообщил де Мистура, делегация сирийского правительства отказалась обсуждать какие-либо вопросы, кроме борьбы с терроризмом. Представители Дамаска заявили, что не сядут за стол переговоров с оппозицией, пока та не отзовёт своё заявление, принятое в Эр-Рияде.
В частности, правительственная делегация назвала неприемлемым содержащееся в заявлении требование об уходе Башара Асада с поста президента до начала любого переходного периода.
Переговоры, которые не считаются официальным раундом, проходят в отделении ООН в Вене. Их участники обсудят вопросы разработки конституции, организации выборов, формирования правительства и укрепления борьбы с терроризмом. Но основное внимание во время бесед со сторонами будет сосредоточено на вопросах конституции.
Встреча в Вене проходит за несколько дней до Конгресса сирийского национального диалога, который состоится 29-30 января в Сочи.
Ранее Специальный представитель ООН Стаффан де Мистура заявлял, что сирийский конгресс в Сочи должен содействовать женевскому политическому процессу под эгидой ООН.
Напомним, что восьмой раунд межсирийских переговоров, который завершился в средине декабря 2017 года в Женеве, не принёс желаемых результатов. Как ранее сообщил де Мистура, делегация сирийского правительства отказалась обсуждать какие-либо вопросы, кроме борьбы с терроризмом. Представители Дамаска заявили, что не сядут за стол переговоров с оппозицией, пока та не отзовёт своё заявление, принятое в Эр-Рияде.
В частности, правительственная делегация назвала неприемлемым содержащееся в заявлении требование об уходе Башара Асада с поста президента до начала любого переходного периода.
Источник: ООН