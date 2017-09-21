В международной продовольственной помощи остро нуждаются 37 стран, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий
21.09.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Конфликты и экстремальные погодные условия привели в 2017 году к тому, что 37 стран мира нуждаются в срочной международной продовольственной помощи. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) "Прогноз на урожай и ситуация с продовольствием".
Авторы доклада отмечают, что ураганы в Карибском бассейне и наводнения в Западной Африке обернулись резким сокращением производства продуктов питания в 2017 году и, соответственно, ростом числа людей, которые нуждаются во внешней помощи.
Из 37 стран, которые испытывают дефицит продовольствия, 28 расположены в Африке. Самая тяжёлая ситуация на африканском континенте сложилась в Сомали, Нигерии, Ливии, Кении, Джибути, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Чаде и Южном Судане. В помощи извне нуждаются также жители Ирака, Гаити, Пакистана, Йемена и Сирии.
В целом глобальное производство зерновых в 2017 году составит 2611 миллионов тонн. На продовольственную ситуацию в мире положительное влияние окажет богатый урожай зерна в Латинской Америке и в странах юга Африки.
Авторы доклада отмечают, что ураганы в Карибском бассейне и наводнения в Западной Африке обернулись резким сокращением производства продуктов питания в 2017 году и, соответственно, ростом числа людей, которые нуждаются во внешней помощи.
Из 37 стран, которые испытывают дефицит продовольствия, 28 расположены в Африке. Самая тяжёлая ситуация на африканском континенте сложилась в Сомали, Нигерии, Ливии, Кении, Джибути, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Чаде и Южном Судане. В помощи извне нуждаются также жители Ирака, Гаити, Пакистана, Йемена и Сирии.
В целом глобальное производство зерновых в 2017 году составит 2611 миллионов тонн. На продовольственную ситуацию в мире положительное влияние окажет богатый урожай зерна в Латинской Америке и в странах юга Африки.
Источник: ООН