В воскресенье на пресс-конференции Сиднзо Абэ, работающим в Японии на должности премьер-министра страны, заявлено о взаимодействии японских властей с Пекином на различных уровнях с целью обеспечения безопасности гражданам Японии, которые сейчас находятся в зонах распространения коронавируса нового типа.В Японии уже зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом нового типа. Те, кто заразились, - это граждане КНР, которые прибыли в Японию. Известно, что ранее они посещали Ухань.