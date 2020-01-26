26.01.2020, 12:56
Абэ рассказал о действиях, которые направлены на обеспечение безопасности японцев в КНР
ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье на пресс-конференции Сиднзо Абэ, работающим в Японии на должности премьер-министра страны, заявлено о взаимодействии японских властей с Пекином на различных уровнях с целью обеспечения безопасности гражданам Японии, которые сейчас находятся в зонах распространения коронавируса нового типа.
Абэ также сказал, что японцев, у которых появилось желание покинуть зараженные зоны, вывезут.
Накануне на телеканале NHK было заявлено, что японское правительство осуществляет переговоры с властями Китая и занимается согласованием возможности вывоза граждан Японии из потенциальной зоны заражения.
В Японии уже зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом нового типа. Те, кто заразились, - это граждане КНР, которые прибыли в Японию. Известно, что ранее они посещали Ухань.
Абэ также сказал, что японцев, у которых появилось желание покинуть зараженные зоны, вывезут.
Накануне на телеканале NHK было заявлено, что японское правительство осуществляет переговоры с властями Китая и занимается согласованием возможности вывоза граждан Японии из потенциальной зоны заражения.
В Японии уже зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом нового типа. Те, кто заразились, - это граждане КНР, которые прибыли в Японию. Известно, что ранее они посещали Ухань.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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