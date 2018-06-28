ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Администраторам некоторым сообществ, таких как Buceta rosa и другим аналогам, вынесли предупреждение. Соцсеть запретила оскорблять российских девушек-болельщиц. Об этом проинформировал представитель платформы «ВКонтакте».

С его слов необходимо ужесточить модерацию сообществ, так как оскорбительное поведение в отношении российских болельщиц они считают недопустимым и неподобающим.



В названном сообществе публиковали материалы, об отношениях и общении русских представительниц женского пола с приезжими болельщиками. Хоть в описании и значится информация, что все материалы публикуются группой исключительно с юмористической целью, и администрация не пытается никого оскорблить.

Такое внимание со стороны представителей «ВКонтакте» было неслучайным. Ранее Эдуардо Нуньес, полицейский в Бразилии, опубликовал видеозапись. На ней он просит русскую девушку повторить некоторую фразу на незнакомом ей языке, что являлось непристойностью на испанском. Эту ситуацию расценили оскорблением пользователи и в России, и в Бразилии. По итогу делом занялась прокуратура Бразилии, на Нуньеса завели уголовное дело за расизм и домогательства.

Фраза, которую он предложил девушке повторять на камеру, была оскорбительна для женщины.

Разбирательства начнутся сразу по приезду полицейского на службу в Бразилию, штат Санта-Катарина.

Похожий случай в отношении российских болельщиц был с участием аргентинского болельщика Фернандо Пенови, он также снимал на видео, как россиянка говорит непристойности на непонятном ей языке, сама того не осознавая.

Министерство безопасности Аргентины отреагировала на инцидент. Министр ведомства Патрисия Буллрич заявила, что данному мужчине вход на последующие матчи чемпионата мира будет запрещён. Сама она прокомментировала поступок Пенови «неуважительным и сексистским».