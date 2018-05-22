ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Судно ВМФ Адмирал Владимировской 21 мая прибыло в Италию и пришвартовалось в сицилийском порту Мессиана. Выполняющее океанографические и исследовательские задачи судно с его экипажем будет принимать участие в мероприятии памяти, посвящённому знаковому событию, которое случилось в Сицилии ровно 110 лет назад. В 1908 году город Мессиана стал жертвой ужасающего по своим масштабам землетрясения. На счастье местных жителей, возле берегов Италии в это время дислоцировалась эстрада флота Российской империи, под началом контр-адмирала Владимира Литвинова. Именно он отдал приказ о начале оказания помощи пострадавшим.

Вследствие грамотных действий, экипаж линкоров «Цесаревич» и «Слава», легендарных крейсеров «Адмирал Макаров» и «Богатырь» и небезызвестных лодок «Гиляк» и «Кореец» смогли раньше других приди на зов о помощи и спасти более 2 000 итальянских верноподданных. За это врачи и командование Российской эстрады было награждено итальянскими орденами. Сам контр-адмирал был удостоен золотой медалью и «Большим крестом Итальянской короны», а помогающие людям доктора и младшие командиры, серебряными медалями и «Командорскими крестами». Так же абсолютно все члены экипажа были удостоены серебряными медалями «В память о содружестве».

Как и следует протоколу, делегация командования «Адмирала Владимирского», а также председатель Балтийского флота Российской Федерации, 21 мая совершили протокольный визит мэру города, начальнику службы береговой охраны, руководству администрации порта и префекту. Помимо этого, запланировано посещение таких мест, как военно-морская база ВМС Италии и форт San Salvatore. Обычным членам экипажа так же представится возможность пройтись по городу и посетить исторические достопримечательности гг Мессина и Таормина, собор Девы Марии и региональный музей и, конечно, небезызвестный сицилийский вулкан Этна.Помимо прочего был запланирован и прием гостей на борту от лица капитана судна. Среди гостей уже точно будет присутствовать посол РФ в Италии и губернатор острова.

Мероприятие, посвященное дню памяти продлиться с 21 по 26 мая. 24 мая состоится основной день церемонии, во время которой моряки ВМС России вместе с их итальянскими коллегами положат венки к памятнику российским морякам, участвовавшим в спасении людей из Мессины.