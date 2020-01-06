06.01.2020, 23:06
Agility Robotics начала продавать человекоподобного робота
ИА «Ореанда-Новости». Организация Agility Robotics начала продавать человекоподобного робота Digit без головы, сообщает интернет издание «Naked Science».
Робот состоит из тела, двух рук и двух ног, но у него отсутствует голова. Вместо неё установлено специальное устройство, которое позволяет робототехнике оценивать препятствия на своём пути. Специалисты Agility Robotics предполагают, что его можно использовать для переноса грузов. Следует отметить, что компания оговаривает, что роботы могут переносить тяжёлые или габаритные грузы сообща, как люди.
Сегодня, 6 января, уже были куплены 2 робота для автомобильной компании Ford. Стоимость одного робота точно не оглашена, но стало известно, что сумма представляет собой шестизначное число в долларовой валюте.
Робот состоит из тела, двух рук и двух ног, но у него отсутствует голова. Вместо неё установлено специальное устройство, которое позволяет робототехнике оценивать препятствия на своём пути. Специалисты Agility Robotics предполагают, что его можно использовать для переноса грузов. Следует отметить, что компания оговаривает, что роботы могут переносить тяжёлые или габаритные грузы сообща, как люди.
Сегодня, 6 января, уже были куплены 2 робота для автомобильной компании Ford. Стоимость одного робота точно не оглашена, но стало известно, что сумма представляет собой шестизначное число в долларовой валюте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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