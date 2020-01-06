



Робот состоит из тела, двух рук и двух ног, но у него отсутствует голова.Специалисты Agility Robotics предполагают, что его можно использовать для переноса грузов. Следует отметить, что компания оговаривает, что роботы могут переносить тяжёлые или габаритные грузы сообща, как люди.Сегодня, 6 января, уже были куплены 2 робота для автомобильной компании Ford.



