ИА «Ореанда-Новости» В мировом рейтинге самых дорогих брендов BrandZ Top 100, 2019 первое место занял американский интернет-магазин Amazon. Стоимость торговой марки оценивается в 315,6 миллиарда долларов. Таким образом, Amazon в течение года поднялась с третьего места на первое, сместив оттуда интернет-корпорацию Google, стоимость бренда которой оценивается в 309 миллиардов. На втором месте рейтинга, как и в 2018 году, находится компания Apple (309,6 миллиарда долларов).

Вслед за тройкой лидеров расположились Microsoft (251,2 миллиарда) и Visa (177,9 миллиарда). В десятку топ-брендов также вошли социальная сеть Facebook (158,9 миллиарда), представитель электронной коммерции из Китая Alibaba (131,2 миллиарда), телекоммуникационная компания Tencent (130,8 миллиарда), сеть ресторанов McDonald’s (130,4 миллиарда) и телекоммуникационная компания AT&T (108,4 миллиарда долларов).