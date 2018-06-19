ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спустя пять лет Соединённые Штаты могут вернуть себе лидерство в производстве суперкомпьютеров. Осталось дождаться составления рейтинга организацией Top500, который будет опубликован уже совсем скоро.

Ведущие позиции в этом направлении в последние годы занимали производители из Китая. Согласно прошлогодним показателям, первые две строчки занимали компании Поднебесной. Третьими шли швейцарцы.

Кстати, российские разработчики не остаются в стороне. По итогам 2017 года они расположились в ТОП-30, заняв 29-ю строчку рейтинга и поднявшись аж на 51 (!) позицию с 80-го места. Это суперкомпьютер Jureca, построенный отечественным предприятием «Т-платформы» и находящийся в Германии.

Сегодня же новейший американский суперкомпьютер «Саммит» (Summit) претендует на звание самого мощного в мире. Его представили в Окриджской национальной лаборатории (штат Теннесси). Он создавался, по большей части, для улучшения технологий искусственного интеллекта, являющихся основополагающими в современных смартфонах.

Несмотря на то, что мегакомпы несколько растеряли востребованность из-за бурно развивающихся альтернативных способов вычислений и обработки данных, американское правительство настроено серьезно в вопросах удержания лидирующих позиций в данной отрасли. Об этом говорилось в прошлогоднем докладе. В нём также шла речь о необходимости финансовых вливаний в это производство, дабы не отстать от Китая и ближайших конкурентов. Ведь использование суперкомпьютеров многогранно – это и совершенствование ядерных разработок, самолётостроение, космические исследования, нефтедобывающая промышленность, производство лекарств и другие области.

Соединённые Штаты лишились первой строчки рейтинга организации Top500 в июне 2013 года, тогда своими разработками их потеснили китайцы. Сегодня же у США есть возможность вернуть себе суперкомпьютерный титул.

Что же представляет собой «Саммит»? Он был произведён на свет компанией IBM. Это машина располагается на площади, сопоставимой с мини-футбольным полем. В её системе ежеминутный круговорот воды составляет почти восемнадцать тысяч литров для охлаждения 37 тысяч её процессоров. По признанию специалистов Окриджской национальной лаборатории, «Саммит» способен производить 200 квадрилионов (200 в 15-й степени) операций в секунду. Если говорить простым языком, то такой аппарат быстрее ноутбука в миллион раз, и в два раза скоростнее нынешнего китайского лидера рейтинга суперкомпьютеров Sunway TaihuLight.