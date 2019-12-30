30.12.2019, 10:09
Американец, которого нокаутировал Емельяненко, прокомментировал слухи о сдаче боя
ИА «Ореанда-Новости». Бойцом смешанного стиля из США Квинтоном Джексоном были прокомментированы слухи о преднамеренном проигрыше в поединке с россиянином Федором Емельяненко.
Американский боец сказал, что он никогда не стал бы сдавать бой. По его словам, Емельянко справедливо одержал победу. Джексон отметил, что проиграл поединок по собственной вине.
Изданием MMA Junkie заявлено, что поражение нокаутом от Емельяненко стало для Джексона с 2005 года первым в карьере. В издание указывает, что боец был в плохой физической форме: его вес составил 120 килограммов. Ранее он никогда не имел такой вес. Это и стало поводом для появления слухов о договором характере боя.
Американский боец сказал, что он никогда не стал бы сдавать бой. По его словам, Емельянко справедливо одержал победу. Джексон отметил, что проиграл поединок по собственной вине.
Изданием MMA Junkie заявлено, что поражение нокаутом от Емельяненко стало для Джексона с 2005 года первым в карьере. В издание указывает, что боец был в плохой физической форме: его вес составил 120 килограммов. Ранее он никогда не имел такой вес. Это и стало поводом для появления слухов о договором характере боя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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