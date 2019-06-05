Элфорд рассказала, что сложнее всего для неё было съездить в Северную Корею. Но за эту поездку ей засчитали нахождение в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Путешественница рассказала, что самым сложным было доказать, что она действительно была во всех этих странах: нужно было показывать билеты, штампы в паспорте и документы о проживании.До неё рекордсменом был Джеймс Асквит, который смог совершить столь масштабное путешествие к 24 годам.