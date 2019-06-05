05.06.2019, 23:20
Американка стала самой молодой путешественницей, посетив 196 стран
ИА «Ореанда-Новости». Лекси с из США попала в Книгу рекордов Гиннеса, к 21 году посетив 196 суверенных государств, пишут РИА Новости.
Элфорд рассказала, что сложнее всего для неё было съездить в Северную Корею. Но за эту поездку ей засчитали нахождение в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Путешественница рассказала, что самым сложным было доказать, что она действительно была во всех этих странах: нужно было показывать билеты, штампы в паспорте и документы о проживании.
До неё рекордсменом был Джеймс Асквит, который смог совершить столь масштабное путешествие к 24 годам.
Элфорд рассказала, что сложнее всего для неё было съездить в Северную Корею. Но за эту поездку ей засчитали нахождение в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Путешественница рассказала, что самым сложным было доказать, что она действительно была во всех этих странах: нужно было показывать билеты, штампы в паспорте и документы о проживании.
До неё рекордсменом был Джеймс Асквит, который смог совершить столь масштабное путешествие к 24 годам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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