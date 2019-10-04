Врачи из Краснодара увидели на просторах интернета статью о малышке из США по имени Луна Феннер, которая родилась с очень большим чёрным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) почти на все её лицо. Как до этого сообщили в краснодарской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии, в Америке хирурги отказали в лечении родителям, аргументировав это трудностями успешного завершения операции. Краснодарские врачи вышли на семью и предложили свою помощь в лечении. На прошлой неделе Луна Феннер совместно с мамой Каролиной Феннер прилетели в Краснодар.

"Первичный приём прошёл в тёплой обстановке... А с самой Луной мы быстро поняли друг друга и без переводчика. Как только мама зашла с ней ко мне, малышка протянула ко мне ручки и уже не отпускала. Я решил взять её на руки и даже покормить из бутылочки, потому что к тому моменту ей необходимо было кушать", - поделился с журналистами Попов.

Он подтвердил уже известный прогноз о том, что для благоприятного исхода лечения необходимо 12-18 месяцев, за это время девочка будет прооперирована 6-8 раз. Первую операцию планируется провести в течение месяца.