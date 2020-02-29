ИА «Ореанда-Новости» . Постоянный представитель Штатов в ООН Келли Крафт в ходе заседания Совета безопасности по ситуации в Идлибе в Сирии призвала российские вооружённые силы «немедленно посадить боевые воздушные суда».

Накануне Великобритания запросила провести экстренное внеочередное заседание ООН. Причиной стали события в сирийской Идлибе, где в ходе военных действий погибли 33 турецких солдата.

Келли Крафт заявила, что США продолжит поддерживать Турцию во всём, что касается необоснованных вооружённых нападений на турецких военнослужащих или наблюдательные точки, которые повлекут или смогут повлечь гибель солдат.

Представитель от РФ Василий Небензя уточнил, чтов том регионе.