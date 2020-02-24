О намерении продать Индии самолёты и вертолёты американского производства проинформировал президент США Дональд Трамп во время посещения штата Индии Гуджарат, рассказывает ТАСС.По словам американского лидера, подписи под соответствующим документом должны поставить 25 февраля. Трампом также заявлено о желании США предложить индийской стороне "самые современные и лучшие вооружения".