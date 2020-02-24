24.02.2020, 13:15
Американские власти планируют продать Индии военные вертолёты на три миллиарда долларов
ИА «Ореанда-Новости». США намерены предложить Индии военные самолёты и другую военную технику на три миллиарда долларов. О намерении продать Индии самолёты и вертолёты американского производства проинформировал президент США Дональд Трамп во время посещения штата Индии Гуджарат, рассказывает ТАСС.
По словам американского лидера, подписи под соответствующим документом должны поставить 25 февраля. Трампом также заявлено о желании США предложить индийской стороне "самые современные и лучшие вооружения".
По словам американского лидера, подписи под соответствующим документом должны поставить 25 февраля. Трампом также заявлено о желании США предложить индийской стороне "самые современные и лучшие вооружения".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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