Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб Соединённых Штатов Америки Алекс Азар.Подобное решение было вынесено на основании сообщения ВОЗ, объявившего ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV чрезвычайной в международном масштабе.. А остальные туристы, кто прилетит из Китая, будут проходить обязательное медицинское обследование.Стоит также отметить, что Государственный департамент США потребовал от местных жителей прекратить поездки в Китай.