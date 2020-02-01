01.02.2020, 08:33
Американские власти вводят режим ЧС в стране из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Американские власти вводят режим ЧС в стране из-за быстрого распространения коронавируса 2019-nCoV по миру. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальных служб Соединённых Штатов Америки Алекс Азар.
Режим чрезвычайной ситуации на территории США будет введён завтра, 2 февраля, с 17-00 по местному времени или 3 февраля с 01-00 по МСК. Подобное решение было вынесено на основании сообщения ВОЗ, объявившего ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV чрезвычайной в международном масштабе. Алекс Азар отметил, что любой человек, который вернётся из провинции Хубэй, будет подлежать обязательному карантину на срок 14 дней. А остальные туристы, кто прилетит из Китая, будут проходить обязательное медицинское обследование.
Стоит также отметить, что Государственный департамент США потребовал от местных жителей прекратить поездки в Китай.
Режим чрезвычайной ситуации на территории США будет введён завтра, 2 февраля, с 17-00 по местному времени или 3 февраля с 01-00 по МСК. Подобное решение было вынесено на основании сообщения ВОЗ, объявившего ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV чрезвычайной в международном масштабе. Алекс Азар отметил, что любой человек, который вернётся из провинции Хубэй, будет подлежать обязательному карантину на срок 14 дней. А остальные туристы, кто прилетит из Китая, будут проходить обязательное медицинское обследование.
Стоит также отметить, что Государственный департамент США потребовал от местных жителей прекратить поездки в Китай.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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