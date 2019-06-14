ИА «Ореанда-Новости» Военные США обнародовали фото- и видеоматериалы, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что иранские силовики причастны к взрывам на двух нефтяных танкерах, которые произошли 13 июня в Оманском заливе.

На фотоснимке показана мина, закрепленная на борту одного из судов. К сообщению Центрального командования Вооружённых сил США приложена видеозапись. Американцы утверждают, что на ней запечатлены военнослужащие Революционной гвардии Ирана, которые снимают неразорвавшуюся мину с корпуса одного из кораблей. По версии Пентагона, экипаж патрульного катера Революционной гвардии снял заряд с судна под названием Kokuka Courageous, на котором до этого произошёл взрыв.

Ранее представители Государственного департамента США заявили, что Иран виновен в инциденте в Оманском заливе. Американский флот направил к месту происшествия эсминец. В Белом доме утверждают, что США не хотят провоцировать развитие международного конфликта, однако будут защищать свободу навигации и международной торговли в регионе.

В то же время иранские власти считают виновными в атаке на танкеры врагов Тегерана.