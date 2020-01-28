28.01.2020, 10:28
Американские военные подтвердили принадлежность самолёта, сбитого в Афганистане
ИА «Ореанда-Новости». Американские военные подтвердили принадлежность самолёта, сбитого в Афганистане. Пост был опубликован в аккаунте представителя командования США Сонни Леггетта в сети Тwitter.
Самолёт Bombardier E-11A, потерпевший крушение в провинции Газни, принадлежал вооружённым силам Соединённых Штатов Америки. Было отмечено, что информация о том, что воздушное судно было сбито пока не подтвердилось. Американские военные проводят расследование по факту крушения Bombardier E-11A.
Стоит отметить, что заявление талибов о том, что они сбили ещё один американский самолёт было опровергнуто.
Самолёт Bombardier E-11A, потерпевший крушение в провинции Газни, принадлежал вооружённым силам Соединённых Штатов Америки. Было отмечено, что информация о том, что воздушное судно было сбито пока не подтвердилось. Американские военные проводят расследование по факту крушения Bombardier E-11A.
Стоит отметить, что заявление талибов о том, что они сбили ещё один американский самолёт было опровергнуто.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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