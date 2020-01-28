Пост был опубликован в аккаунте представителя командования США Сонни Леггетта в сети Тwitter.Самолёт Bombardier E-11A, потерпевший крушение в провинции Газни, принадлежал вооружённым силам Соединённых Штатов Америки. Было отмечено, что информация о том, что воздушное судно было сбито пока не подтвердилось. Американские военные проводят расследование по факту крушения Bombardier E-11A.