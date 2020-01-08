08.01.2020, 15:44
Американский конгрессмен выступила с призывом к президенту США прекратить провоцировать Иран
ИА «Ореанда-Новости». Нэнси Пелоси, работающая спикером палаты представителей американского конгресса, обратилась к президенту США с призывом прекратить провокационные действия в отношении Ирана.
Нэнси Пелоси заявила, она и её коллеги внимательно отслеживают ситуацию, связанную с атакой баз США в Ираке. По ее словам, Вашингтон должен работать над обеспечением безопасности американских военнослужащих, перестать заниматься ненужными провокациями и призвать Тегеран прекратить жестокость.
Политик заявила, что США и другие страны не должны допустить войны.
Нэнси Пелоси заявила, она и её коллеги внимательно отслеживают ситуацию, связанную с атакой баз США в Ираке. По ее словам, Вашингтон должен работать над обеспечением безопасности американских военнослужащих, перестать заниматься ненужными провокациями и призвать Тегеран прекратить жестокость.
Политик заявила, что США и другие страны не должны допустить войны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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