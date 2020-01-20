Джоном Салливаном, новым послом США в России, сказано, что, как руководитель американской дипмиссии в РФ, он надеется на сотрудничество с российскими властями по важным вопросам, таким, как Афганистан и Корейский полуостровСалливан также сказал, что Вашингтон и Москва должны сотрудничать по вопросам Арктики и исследования космоса.Салливан работает в госдепе с середины 2017 года. С тех пор в американской дипломатии он был "вторым лицом". В апреле 2018 года после того, как был уволен Рекс Тиллерсон, около месяца исполнял обязанности госсекретаря США.