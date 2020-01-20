20.01.2020, 15:17
Американский посол рассчитывает на сотрудничество с властями России
ИА «Ореанда-Новости». Джоном Салливаном, новым послом США в России, сказано, что, как руководитель американской дипмиссии в РФ, он надеется на сотрудничество с российскими властями по важным вопросам, таким, как Афганистан и Корейский полуостров
Американским послом отмечено, что для него является огромной честью представлять свою страну в РФ. По его словам, благодаря сотрудничеству России и США в направлении борьбы с терроризмом мир стал более безопасным.
Салливан также сказал, что Вашингтон и Москва должны сотрудничать по вопросам Арктики и исследования космоса.
Салливан работает в госдепе с середины 2017 года. С тех пор в американской дипломатии он был "вторым лицом". В апреле 2018 года после того, как был уволен Рекс Тиллерсон, около месяца исполнял обязанности госсекретаря США.
Американским послом отмечено, что для него является огромной честью представлять свою страну в РФ. По его словам, благодаря сотрудничеству России и США в направлении борьбы с терроризмом мир стал более безопасным.
Салливан также сказал, что Вашингтон и Москва должны сотрудничать по вопросам Арктики и исследования космоса.
Салливан работает в госдепе с середины 2017 года. С тех пор в американской дипломатии он был "вторым лицом". В апреле 2018 года после того, как был уволен Рекс Тиллерсон, около месяца исполнял обязанности госсекретаря США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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