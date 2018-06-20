ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Легенда WWE Вейдер скончался в возрасте 63 лет, после перенесённой операции на сердце в начале этого года. Леон Уайт, более известный под своим псевдонимом Биг Ван Вейдер, скончался в понедельник после того, как ему поставили диагноз пневмонии тяжёлого течения. Суперзвезда WWE рассказывал в мае, что он успешно перенёс две операции на сердце. Было очевидно, что он идёт на поправку, однако в понедельник стало известно, что его не стало.

«С тяжёлым сердцем мне приходится сообщать всем, что мой отец, Леон Уайт, скончался в понедельник вечером (6/18/18) в 19:25. Около месяца назад моему отцу был поставлен диагноз – пневмония тяжёлого течения», - пишет в социальных сетях сын Вейдера.

Карьера Биг Ван Вейдера на ринге началась после успешной карьеры НФЛ, однако закончилась преждевременно из-за травмы. После того, как он утвердился, как один из самых лучших американских рестлеров, ему был поставлен диагноз «застойная сердечная недостаточность». В ноябре 2016 года он заявил, что ему осталось жить два года, и признался, что хотел бы умереть на ринге. В апреле 2017 года он потерял сознание во время битвы в Японии из-за травмы головы и с тех пор не боролся.

«Я помню, как мне поставили диагноз и сказали: «Леон, у тебя плохое сердце, и у тебя застойная сердечная недостаточность, и мы чувствуем, что твоё время ограничено, у тебя, может быть, осталось два года или меньше». Я очень разозлился и сказал, что это, должно быть, какая-то ошибка, потому что я не чувствую себя плохо», - говорил Леон Уайт.

Все поклонники единогласны в оценке Вейдера, как одного из величайших супер-тяжеловесов, когда-либо выходивших на ринг. Он стал трёхкратным чемпионом мира WCW в тяжёлом весе и вёл эпические сражения с другими легендами рестлинга.

Вейдер подписал контракт с WWE в 1996 году, но его уход из компании был вызван спорами и большими разногласиями, и воспринимается, как один из самых разочаровывающих примеров того, как WWE не смог воспользоваться талантом.