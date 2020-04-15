ИА «Ореанда-Новости». В США медик сравнил новую коронавирусную инфекцию с лотереей. По мнению врача одной из нью-йоркских больниц Марлена Каплана, реакцию организма на COVID-19 нельзя спрогнозировать. Часто случается так, что пациентам с сильным иммунитетом необходима дополнительная кислородная поддержка, рассказал врач. Слова медика приводит РИА Новости.

Сам Каплан переболел коронавирусом. Будучи в больнице врач не был уверен в своём выздоровлении и записал обращение своим близким, чтобы оставить сообщение семье. Он отметил, что ему повезло вылечиться.

Врач подчеркнул, что по-прежнему нет данных, которые бы объясняли, почему у некоторых молодых людей лёгкие симптомы, а кто-то сталкивается с дыхательной недостаточностью. Это может быть связано с активностью иммунной системы человека, отмечает Каплан, добавляя, что слишком активный иммунитет способен уничтожить и вирус, и здоровье.